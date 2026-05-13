«Внутренний каннибализм»: Как запрет на китайский демпинг отразится на рынке авто в России

Эпоха дешёвых, но технически «сырых» китайских автомобилей заканчивается, запрет на продажу машин ниже себестоимости и отмена госсубсидий для электрокаров превратили хаотичную экспансию в жёсткий естественный отбор, уверен председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортёров и Импортеров Андрей Коган.

По его словам, до февраля 2026 года молодые стартапы демпинговали, чтобы захватить долю, надеясь на субсидии, но запрет продавать «в минус» выбил табуретку из-под ног тех, кто не вышел на самоокупаемость.

«Пекин решил остановить внутренний каннибализм, когда компании в погоне за долей рынка уничтожали собственную маржинальность и подрывали устойчивость финансовой системы страны», — отметил собеседник RG.ru.

За три месяца с рынка исчезли «бренды-эфемеры», выживавшие только за счёт агрессивных скидок, зато остались те, кто умеет считать деньги и строить качественные машины. Лишившись возможности демпинговать, китайские автогиганты начали конкурировать инженерной мыслью. Теперь производители инвестируют в долговечность, программное обеспечение, системы автопилота и новые типы аккумуляторов, чтобы оправдать возросшую цену, подчеркнул эксперт.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что демпинг производителей из КНР на российском рынке в 2025 году перешёл все мыслимые границы. По его оценке, скидки на отдельные модели китайских авто достигали одного миллиона рублей.