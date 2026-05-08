День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 15:05

Азия обогнала Европу: Названы самые надёжные марки автомобилей в 2026 году

Автоэксперт Венгерский считает Geely, Belgee, Haval надёжными марками машин

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В среднем ценовом сегменте новых автомобилей можно обратить внимание на китайские бренды Geely, Belgee и Haval — они уже зарекомендовали себя на российском рынке, сочетают приемлемую цену, доступность запчастей и разветвлённую дилерскую сеть, уверен автоэксперт Андрей Венгерский.

В России расширят основания для аннулирования водительских прав
В России расширят основания для аннулирования водительских прав

По его словам, любые японские (Toyota, Honda, Subaru) и корейские (Kia, Hyundai) автомобили всегда были и остаются золотым стандартом для тех, кто хочет купить подержанную машину и не попадать постоянно в сервис. Отдельно специалист предупредил о брендах, покупку которых лучше не рассматривать: это редкие и уходящие марки вроде Kayi, Baic, Dashing.

«Наличие обширной дилерской сети и доступность сервиса — вот ключевые критерии. Если марка встречается редко, запчасти на неё будут дорогими и дефицитными, а нормально обслужить такой автомобиль сможет не каждая станция техобслуживания», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Назад к «корням»: Как оформить ДТП, если нет интернета
Назад к «корням»: Как оформить ДТП, если нет интернета

К слову, 42% водителей в России готовы приобрести китайский автомобиль. Число российских водителей, готовых пересесть на авто из КНР, выросло в полтора раза за год. Наиболее открыта к этому молодёжь.

Главные события автопрома и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Китай
  • Япония
  • Южная Корея
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar