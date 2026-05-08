Назад к «корням»: Как оформить ДТП, если нет интернета
Союз автостраховщиков разъяснил порядок оформления ДТП при сбоях интернета
Обложка © Life.ru
Российский союз автостраховщиков (РСА) объяснил, как действовать автомобилистам, если в дороге случился сбой мобильного интернета. Советы дали как на случай предоставления электронного полиса, так и в ситуации с оформлением ДТП.
Что делать при проверке полиса
Если у инспектора ГАИ из-за отсутствия интернета не получится проверить электронный полис, то бумажная распечатка ОСАГО поможет доказать, что страховка есть. Поэтому её лучше возить с собой, посоветовал замначальника управления РСА Андрей Маклецов. Также нужно всегда иметь под рукой контакты своей страховой, чтобы быстро сообщить о ДТП и получить консультацию.
Как оформить ДТП без интернета
Если интернет не работает, оформить аварию через онлайн-сервис «Европротокол» не получится. В таком случае можно заполнить бумажный бланк извещения о ДТП, который даёт страховая компания. Такой бланк нужно взять заранее и возить с собой.
Однако для «европротокола» важна фотофиксация через мобильное приложение — она требует интернета. От неё зависит сумма выплаты:
- Если заполнить только бланк без фото — максимум 100 тысяч рублей.
- Если есть фото — до 400 тысяч рублей (при условии, что у водителей нет разногласий).
- Если разногласия есть, а фото нет — выплаты не будет.
- Если разногласия есть, но фото есть — до 200 тысяч рублей.
Что советует РСА в разных случаях
- Если повреждения небольшие и водители согласны — можно оформить бумажный бланк. Но если 100 тысяч явно не хватит, а фото сделать не из-за интернета, то лучше вызвать полицию и оформить ДТП через ГАИ. При этом нужно объяснить инспектору, что без фото лимит будет слишком маленьким.
- Если водители не могут договориться, то без фотофиксации европротокол вообще невозможен. В этом случае нужно получить у инспектора точный адрес подразделения, куда ехать для оформления.
Обязательно зафиксируйте место аварии любыми способами: сфотографируйте или снимите на видео положение машин, следы, повреждения и объекты рядом.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 5 по 9 мая в столице и Подмосковье могут временно ограничить мобильный интернет и СМС — это связано с подготовкой к празднованиям и проведением массовых мероприятий. В этот период вероятны кратковременные сбои в работе беспроводной передачи данных и в отправке текстовых сообщений.
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.