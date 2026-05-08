Назад к «корням»: Как оформить ДТП, если нет интернета

Российский союз автостраховщиков (РСА) объяснил, как действовать автомобилистам, если в дороге случился сбой мобильного интернета. Советы дали как на случай предоставления электронного полиса, так и в ситуации с оформлением ДТП.

Что делать при проверке полиса

Если у инспектора ГАИ из-за отсутствия интернета не получится проверить электронный полис, то бумажная распечатка ОСАГО поможет доказать, что страховка есть. Поэтому её лучше возить с собой, посоветовал замначальника управления РСА Андрей Маклецов. Также нужно всегда иметь под рукой контакты своей страховой, чтобы быстро сообщить о ДТП и получить консультацию.

Как оформить ДТП без интернета

Если интернет не работает, оформить аварию через онлайн-сервис «Европротокол» не получится. В таком случае можно заполнить бумажный бланк извещения о ДТП, который даёт страховая компания. Такой бланк нужно взять заранее и возить с собой.

Однако для «европротокола» важна фотофиксация через мобильное приложение — она требует интернета. От неё зависит сумма выплаты:

Если заполнить только бланк без фото — максимум 100 тысяч рублей.

Если есть фото — до 400 тысяч рублей (при условии, что у водителей нет разногласий).

Если разногласия есть, а фото нет — выплаты не будет.

Если разногласия есть, но фото есть — до 200 тысяч рублей.

Что советует РСА в разных случаях

Если повреждения небольшие и водители согласны — можно оформить бумажный бланк. Но если 100 тысяч явно не хватит, а фото сделать не из-за интернета, то лучше вызвать полицию и оформить ДТП через ГАИ. При этом нужно объяснить инспектору, что без фото лимит будет слишком маленьким.

Если водители не могут договориться, то без фотофиксации европротокол вообще невозможен. В этом случае нужно получить у инспектора точный адрес подразделения, куда ехать для оформления.

Обязательно зафиксируйте место аварии любыми способами: сфотографируйте или снимите на видео положение машин, следы, повреждения и объекты рядом.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 5 по 9 мая в столице и Подмосковье могут временно ограничить мобильный интернет и СМС — это связано с подготовкой к празднованиям и проведением массовых мероприятий. В этот период вероятны кратковременные сбои в работе беспроводной передачи данных и в отправке текстовых сообщений.