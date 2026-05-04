Ограничения мобильного интернета затронут Москву и Подмосковье с 5 по 9 мая

«В период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая в Москве и Московской области возможны временные ограничения мобильного интернета и смс», — сказано в сообщении.

Оператор уточнил, что из-за ограничений у пользователей могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. На время возможных перебоев гражданам рекомендуют пользоваться Wi-Fi.

Ограничения могут затронуть как Москву, так и Подмосковье. Пользователям стоит заранее учитывать возможные сбои при планировании поездок, оплате покупок и использовании навигации.

Ранее в Кремле объяснили причину ограничений связи в российских городах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недавние сбои в работе связи в Москве и других регионах были связаны с мерами по защите граждан от украинских угроз. По его словам, российские власти принимают системные меры безопасности.