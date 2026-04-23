Путин: Причины ограничений связи нужно объяснять населению

Презиидент России Владимир Путин поручил профильным структурам объяснять гражданам причины введённых ограничений связи, как только они будут сняты. По его словам, люди должны быть в курсе того, что происходило.

«Хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило», — сказал глава государства на правительственном совещании.

На совещании с правительством Путин выделил две ключевые темы. Во-первых, он обратил внимание на технические неполадки в работе интернета в мегаполисах. Во-вторых, президент заявил, что появление высокоскоростного интернета в сельской местности естественным образом замедляет отток жителей в города, поскольку теперь и сельские жители имеют доступ к технологическому прогрессу. Путин подчеркнул важность обеспечения сельских поселений надёжным интернет-соединением.

Ранее в Кремле объяснили причину ограничений связи в российских городах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, недавние сбои в работе связи в Москве и других регионах были вызваны мерами по защите граждан от украинских угроз. Он пояснил, что российские власти принимают системные меры безопасности, которые адаптируются к возрастающей изощренности атак со стороны Украины.