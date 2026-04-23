«Белый список» Минцифры пополнили сайты гипермаркетов и агрегаторов доставки

Министерство цифрового развития РФ расширило перечень онлайн-сервисов, которые останутся доступными при возможных ограничениях мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В обновлённый список вошли сервисы из разных сфер — от экстренной помощи и медицины до банковских услуг и доставки. Среди новых участников указаны поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», «ОНФ», клиники «Медси» и «Мать и дитя», а также интернет-энциклопедия «Рувики» и система «ГЛОНАСС».

Также в перечень добавлены «Газпромбанк», сети гипермаркетов «Лента» и «Окей», сервис доставки «Достависта» и «Додо Пицца». Кроме того, доступ сохранят каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», а также ряд медиаресурсов, включая телеканал «360°», «Дума ТВ» и «Соловьёв Live».

В «белый список» включено уже более 500 российских сайтов и приложений, а перечень продолжает пополняться по предложениям федеральных и региональных органов власти.

Ранее в Госдуме предложили расширить перечень сервисов, которые могут сохранять доступ при ограничениях связи, включив в него приложения для знакомств. Подобные сервисы выполняют не только развлекательную функцию, но и имеют социальное значение, поскольку через них люди находят партнёров и создают семьи.