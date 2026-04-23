В ГД предложили не блокировать дейтинг-сервисы, чтобы граждане могли множить счастье и рожать

В Госдуме прозвучала необычная инициатива, касающаяся цифровой инфраструктуры. Первый зампред комитета по информполитике Марина Ким предложила внести приложения для знакомств в так называемые «белые списки» — чтобы доступ к ним сохранялся даже в периоды сбоев или ограничений связи.

По мнению парламентария, речь идёт не о банальном развлечении, а о важнейшем социальном инструменте. Ведь именно через такие сервисы миллионы людей сегодня находят друг друга, создают пары и в конечном счёте — семьи.

Особенно остро этот вопрос стоит для жителей мегаполисов и молодых специалистов, у которых из-за постоянной занятости и быстрого ритма жизни просто не остаётся времени на «реальные» знакомства в кафе или очередях. Цифровые платформы стали для них основным мостом к личному счастью.

«Если государство действительно заинтересовано в росте рождаемости, нужно смотреть правде в глаза: сегодня семьи часто начинаются с лайка. Такие сервисы — уже неотъемлемая часть инфраструктуры человеческих отношений», — заявила Ким РИА «Новости».

Депутат уверена: сохранение доступа к дейтинг-приложениям во время возможных ограничений — это простой, но действенный шаг в поддержку личной жизни граждан.

«Крепкие отношения, семья и дети начинаются в том числе с возможности познакомиться», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что сервисы знакомств переживают кризис: число активных пользователей стремительно падает, особенно среди женщин — их доля снизилась на 20%. Эксперты объясняют это разочарованием в ожиданиях и низким качеством общения. Современные пользователи ищут полноценное взаимодействие, выходящее за рамки формальных переписок и смайликов, и жалуются на отсутствие серьёзных намерений со стороны мужчин, которые часто ограничиваются приглашением на свидание лишь ради одной ночи.