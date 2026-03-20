Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 11:39

Охота началась: Криминалист запретил девушкам весной искать любовь в дейтинг-приложениях

Криминалист рассказал, какие угрозы подстерегают женщин на сайтах для знакомств

Обложка © «Шедеврум»

С приходом весны количество преступлений против женщин может возрасти, предупредил криминалист Михаил Игнатов. В беседе с Life.ru он категорически не рекомендовал девушкам искать отношения в соцсетях и на сайтах знакомств, связывая это с риском не только финансовых потерь, но и угрозы жизни.

По словам Игнатова, главная опасность виртуальных знакомств — мошенники, которые представляются «принцами на белом коне» и выманивают у доверчивых девушек деньги, ценности и сбережения.

Влюблённая женщина способна на всё

Михаил Игнатов

криминалист

Однако, предупреждает криминалист, аферисты — далеко не самая страшная угроза. Намного опаснее, когда под маской идеального мужчины скрываются маньяки, садисты и изуверы.

«Когда вы остаётесь один на один, в закрытом помещении, рядом никого нет, они могут проявить свой звериный характер. Может случиться непоправимое», подчеркнул эксперт.

Игнатов обратил внимание на тревожную статистику: в последнее время появляется всё больше сообщений о девушках, которые уезжали к виртуальным знакомым в другие города и не возвращались. По мнению криминалиста, с наступлением весны и тепла такие преступления могут участиться.

Я думаю, каждый успел заметить, сколько криминальных новостей с приходом весны. Поэтому девушкам надо быть крайне внимательными, поменьше верить Интернету и сказкам, которые там о себе пишут всякие деятели»

Михаил Игнатов

Криминалист

Специалист призвал девушек удалить приложения для знакомств хотя бы на весенний период.

«Сейчас даже в кафе страшно знакомиться. Любовь вы там точно не найдёте, зато проблемы на всю жизнь — можете», — заключил Игнатов.

Ранее сообщалось, что российская молодёжь отказывается от приложений для знакомств и переходит к профессиональным свахам. Брачные агентства переживают бум: спрос растёт в геометрической прогрессии. Причина — усталость от алгоритмов и желание живого общения.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar