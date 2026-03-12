Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 07:53

«Битцевский маньяк» оспаривает решение суда о запрете на перевод в колонию ближе к Москве

Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Пожизненно осуждённый Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», подал кассационную жалобу. Он оспаривает отказ перевести его из ИК «Полярная сова» в колонию ближе к Москве. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости». Жалоба была подана в конце февраля.

Пичушкин был признан виновным в 49 убийствах, совершённых с особой жестокостью в 1990–2000-х годах. В 2007 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению после вердикта присяжных. Согласно экспертизе, у него выявлено шизопатическое расстройство с садистскими наклонностями.

Ранее Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», пытался обжаловать свой пожизненный приговор в Верховном Суде РФ. Он просил сократить наказание до 25 лет, ссылаясь на сотрудничество со следствием, положительные характеристики и признание вины.

Милена Скрипальщикова
