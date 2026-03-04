Ангарский маньяк снова пытался оспорить пожизненное за 91 убийство и потерпел крах
Обложка © Wikipedia
Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, и оставил пожизненный приговор без изменения. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
В декабре 2025 года Ангарский городской суд признал Попкова виновным в убийстве ещё двух человек в 2008 году. Так, число доказанных жертв маньяка достигло 91. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а по совокупности с ранее назначенными приговорами окончательно определил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с лишением специального звания.
Защита убийцы подала апелляционную жалобу, настаивая на прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Адвокат также указывала на преклонный возраст, неблагополучное состояние здоровья, положительные характеристики и наличие семьи на момент совершения преступления.
«Судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда пришла к убеждению, что назначенное Попкову М.В. судом первой инстанции наказание в виде лишения свободы по преступлению, за которое он осужден, в полном объеме соответствует целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Напомним, Михаил Попков совершал преступления на территории Иркутской области на протяжении 18 лет. Задержанный в 2012 году, он стал единственным в России человеком, приговорённым к двойному пожизненному заключению. Некоторые СМИ предполагают, что реальное число жертв маньяка может превышать 130 человек, однако эта информация пока не получила официального подтверждения со стороны следственных органов. На сегодняшний день на счету Попкова 91 доказанное убийство и 3 покушения.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.