Ангарский маньяк снова пытался оспорить пожизненное за 91 убийство и потерпел крах

Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, и оставил пожизненный приговор без изменения. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В декабре 2025 года Ангарский городской суд признал Попкова виновным в убийстве ещё двух человек в 2008 году. Так, число доказанных жертв маньяка достигло 91. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а по совокупности с ранее назначенными приговорами окончательно определил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с лишением специального звания.

Защита убийцы подала апелляционную жалобу, настаивая на прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Адвокат также указывала на преклонный возраст, неблагополучное состояние здоровья, положительные характеристики и наличие семьи на момент совершения преступления.

«Судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда пришла к убеждению, что назначенное Попкову М.В. судом первой инстанции наказание в виде лишения свободы по преступлению, за которое он осужден, в полном объеме соответствует целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», — говорится в сообщении.