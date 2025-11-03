Россия и США
3 ноября, 11:39

Дамы покинули чат: Всё меньше женщин пользуются приложениями для знакомств

Количество женщин в приложениях для знакомств сократилось на 20%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Сервисы знакомств переживают кризис: число активных пользователей стремительно падает, особенно среди женщин. Их доля в приложениях снизилась на 20%. Главная причина такого оттока – разочарование в ожиданиях и низкое качество общения, сообщает SHOT.

Эксперты отмечают тенденцию отказа от непродуктивных виртуальных встреч. Современные пользователи стремятся к полноценному взаимодействию, которое выходит далеко за рамки формального общения и смайликов. Многие респонденты жалуются на отсутствие серьёзных намерений со стороны мужчин, которые зачастую ограничиваются приглашением на свидание исключительно ради одной ночи.

Особенное недовольство высказывают молодые пользователи — поколение Z. Эксперты считают, что молодёжь утратила доверие к подобным сервисам и предпочла реальный мир для построения взаимоотношений. Ведь именно там легче встретить интересных собеседников и построить настоящие отношения, свободные от навязанных шаблонов и ожиданий.

Названы топ-5 признаков мошенничества на сайте знакомств
Ранее психолог предупредил, что влюблённые россияне могут попасть в осеннюю ловушку. По словам специалиста, сокращение светового дня и ухудшение погодных условий провоцируют биохимические изменения в организме: снижается выработка серотонина, что ведёт к общему ухудшению эмоционального фона и повышению раздражительности.

