Названы топ-5 признаков мошенничества на сайте знакомств

Россияне всё чаще становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств, использующих схемы с фиктивными инвестициями или ложными просьбами о помощи. Адвокат по уголовным делам Вероника Полякова выделила пять ключевых признаков, свидетельствующих о недобросовестных намерениях собеседника.

Первым тревожным сигналом эксперт назвала навязчивые разговоры о финансовом положении, когда новый контакт активно демонстрирует собственный достаток и постепенно переходит к вопросам о доходах собеседника. Вторым характерным признаком становится систематический отказ от личных встреч под предлогом командировок или неотложных дел, что часто сопровождается использованием чужих фотографий и заранее записанных видео.

Третьим маркером мошенничества собеседница РИАМО считает предложения об инвестициях в криптовалюты или закрытые иностранные платформы, где жертве сначала демонстрируют мнимую прибыль, а затем мошенник исчезает после получения крупных сумм. Четвёртой опасной практикой является сбор личных данных, то есть запрос фотографий паспорта, кодов подтверждения или доступа к банковским приложениям.

Пятым признаком эксперт назвала эмоциональные манипуляции: истории о болезнях близких, уникальных возможностях или попытки создать чувство долга для ускорения перевода денег. Любая попытка получить конфиденциальную информацию или финансовые средства должна приводить к немедленному прекращению общения, предупредила специалист.

