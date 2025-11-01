Россия и США
1 ноября, 08:33

Юрист назвала 4 «ред флага», которые нельзя игнорировать при оформлении договора

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Юрист Светлана Фомина перечислила наиболее опасные формулировки, которые могут содержаться в договорах и создавать существенные риски для сторон. По её словам, особого внимания заслуживают четыре типа условий, способных привести к непредсказуемым последствиям.

Первым тревожным сигналом эксперт назвала обязанность оплачивать «все расходы, включая непредвиденные» — такая формулировка не имеет чётких границ и может привести к необоснованным финансовым требованиям. Вторым критичным пунктом можно считать возможность одностороннего изменения соглашения, что противоречит принципам добросовестности и может нарушать потребительские права.

С 2026 года в сделках с недвижимостью в РФ можно будет использовать биометрию

Кроме того, опасность представляет полное исключение ответственности за последствия использования услуги, особенно когда речь идёт о возможном вреде здоровью или имуществу. Также проблематичной может стать условие о рассмотрении споров исключительно по месту нахождения исполнителя, которое для физических лиц часто оказывается незаконным.

Эксперт в беседе с RuNews24.ru рекомендовала тщательно анализировать все пункты договора перед подписанием и настаивать на изменении сомнительных формулировок, поскольку защита прав должна быть приоритетом при заключении любых соглашений.

Мошенники освоили новый способ обмана — заключение договоров на тепло

Ранее риелтор назвал «ред флаги», которые опасно игнорировать при аренде жилья. По его словам, отказ от предоплаты до личного осмотра квартиры — главное правило, которое поможет арендаторам не стать жертвами мошенников. Кроме того, россиянам рассказали, чего нельзя писать в объявлении о сдаче квартиры.

