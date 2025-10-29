Россиянам рассказали, чего нельзя писать в объявлении о сдаче квартиры

Размещение объявления о сдаче недвижимости представляет собой публичную оферту, требования к которой регулируются Гражданским кодексом РФ, предупредил юрист Денис Хмелевский. По его словам, ключевым условием публичного договора является запрет на оказание предпочтения одним лицам перед другими, а ограничения могут касаться исключительно характеристик самого объекта, например, запрета на ведение предпринимательской деятельности в жилом помещении.

«Дискриминационным критерием могут быть признаны возраст, семейное положение и другие примечания, если они будут обозначены как условие аренды, продажи или совершения сделки на основании объявления», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Кроме того, согласно федеральному закону «О рекламе», все объявления об аренде приравниваются к рекламной продукции и должны соответствовать установленным требованиям. Так, не допускается размещение информации, вводящей в заблуждение, содержащей некорректные сравнения, призывы к насилию или противоправным действиям, а также порочащей честь и достоинство лиц.

Особое внимание юрист уделил требованию о полноте существенной информации — отсутствие сведений об условиях использования товара или услуги, искажающее их смысл, также считается нарушением.

Напомним, ранее Савёловский суд Москвы признал противозаконной практику размещения объявлений о сдаче жилья исключительно для мусульман. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в открытом канале размещались две публикации о сдаче однокомнатной квартиры, в которых прямо указывалось на сдачу недвижимости только лицам исламского вероисповедания. Прокуратура расценила такие условия как дискриминацию по религиозному признаку.