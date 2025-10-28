Аналитики обещают снижение цен на аренду жилья в Москве и Подмосковье к Новому году
К Новому году стоимость аренды жилья в Москве и Московской области снизится на 4–6%. С середины сентября рост ставок прекратился, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на экспертов.
По данным аналитиков, в последние три-четыре недели динамика арендных цен находится в узком коридоре 2–3%. Завершился сезон высокого спроса, и предложение на рынке восстанавливается: становится больше доступных по цене вариантов, что оказывает давление на ставки.
«До конца года мы ожидаем снижения ставок (в среднем по рынкам Москвы и Подмосковья — на 4-6% от сегодняшних уровней), в январе-марте — ещё на два-четыре процентных пункта. Устойчивый рост возобновится в мае-июне 2026», — заключили эксперты.
