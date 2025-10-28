Россия и США
28 октября, 11:00

Аналитики обещают снижение цен на аренду жилья в Москве и Подмосковье к Новому году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

К Новому году стоимость аренды жилья в Москве и Московской области снизится на 4–6%. С середины сентября рост ставок прекратился, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на экспертов.

По данным аналитиков, в последние три-четыре недели динамика арендных цен находится в узком коридоре 2–3%. Завершился сезон высокого спроса, и предложение на рынке восстанавливается: становится больше доступных по цене вариантов, что оказывает давление на ставки.

«До конца года мы ожидаем снижения ставок (в среднем по рынкам Москвы и Подмосковья — на 4-6% от сегодняшних уровней), в январе-марте — ещё на два-четыре процентных пункта. Устойчивый рост возобновится в мае-июне 2026», — заключили эксперты.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь аферисты представляются собственниками квартир и просят арендаторов оплатить аренду по якобы новым реквизитам.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

