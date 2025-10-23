Риелтор назвал «ред флаги», которые опасно игнорировать при аренде жилья

Отказ от предоплаты до личного осмотра квартиры — главное правило, которое поможет арендаторам не стать жертвами мошенников. Об этом в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказал риелтор Олег Свиридов. По его словам, если арендодатель настаивает на переводе денег до подписания договора, это уже повод насторожиться. Ещё один тревожный сигнал — объявление, долго висящее на сайте.

«Квартиры с чистыми документами обычно снимают быстро. Если предложение висит месяцами, скорее всего, фото не соответствуют действительности или объявление создано для сбора базы номеров арендаторов», — отметил эксперт.

Свиридов также посоветовал использовать отдельный номер телефона для поиска жилья: «Стоит один раз оставить контакт на сайте или позвонить по объявлению — и начнутся десятки спам-звонков, в том числе от мошенников».

Кроме того, специалист призвал не доверять объявлениям со слишком низкой арендной платой — такие предложения чаще всего оказываются приманкой для обмана.

Мошенничество с арендой жилья

Мошенничество на рынке аренды жилья остаётся одной из самых распространённых схем обмана в крупных городах. По данным МВД, только за прошлый год россияне потеряли сотни миллионов рублей, переводя предоплаты за квартиры, которых не существовало.

Чаще всего злоумышленники размещают фейковые объявления с привлекательными ценами и фотографиями, взятыми из интернета. После того как потенциальный арендатор соглашается на «выгодные условия», его просят перевести аванс «для брони». Получив деньги, мошенники исчезают, а телефон перестаёт отвечать.

Эксперты советуют проверять адрес объекта, требовать документы, подтверждающие право собственности, и подписывать договор только после личного осмотра квартиры. Также рекомендуется использовать официальные площадки и сервисы с проверкой арендодателей, а при любых сомнениях — консультироваться с юристом или риелтором.