В Москве признали незаконной сдачу жилья исключительно для мусульман

Савёловский суд Москвы признал противозаконной практику размещения объявлений о сдаче жилья исключительно для мусульман. С соответствующим судебным решением ознакомился ТАСС.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в открытом канале размещались две публикации: о сдаче однокомнатной квартиры у метро «Щёлковская» и дома в деревне Дроздово в Подмосковье, в которых прямо указывалось на сдачу недвижимости только лицам исламского вероисповедания. Прокуратура расценила такие условия как дискриминацию по религиозному признаку и потребовала признать информацию запрещённой к распространению.

«Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет по электронным адресам (далее следуют ссылки на объявления в Telegram-канале, признанные незаконными — прим. Life.ru) информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению», — сказано в документе.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, постановив заблокировать указанные объявления.

Ранее эксперты спрогнозировали подорожание аренды жилья в России к октябрю. Рост цен связан с дисбалансом между спросом и предложением на рынке аренды. Ожидается, что однокомнатные квартиры подорожают на 5–10%, двухкомнатные — на 7–12%, а трёхкомнатные — на 10–15%. В настоящее время средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет около 60 тысяч рублей.