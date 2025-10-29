Эксперт по фэншуй дала советы, как быстрее сдать квартиру в аренду

Избавление от личных вещей и поддержание входной двери в опрятном состоянии способствуют более быстрой продаже или сдаче квартиры, уверена астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун. Она подчеркнула, что особенно важно убрать все индивидуальные предметы перед фотосъёмкой объекта недвижимости.

Кроме того, при подготовке к аренде необходимо приобрести новое постельное бельё и полотенца специально для будущих жильцов. Даже идеально сохранившиеся вещи, ранее использовавшиеся владельцем, будут «энергетически» замедлять процесс поиска арендаторов. Особенно важно полностью удалить из пространства предметы, хранящие личную историю — фотографии, книги, статуэтки или картины, поскольку они аккумулируют энергию прежних хозяев.

Собеседница «Москвы 24» также акцентировала внимание на обустройстве входной зоны, которая своим видом должна «приглашать» новых людей. Она рекомендовала поддерживать чистоту и порядок перед домом, обеспечить исправное яркое освещение и содержать саму дверь в безупречном состоянии. В прихожей свет следует сделать интенсивнее, чем в основных комнатах.

«Это будет способствовать пробуждению положительных энергий как в самом пространстве, так и у тех, кто приходит в него», — отметила эксперт.