Часы — конец: Россиянам раскрыли, какие подарки не стоит дарить даже близким людям

Некоторые вещи не стоит преподносить в качестве подарка. К ним относятся часы, зонтики, груши, ножи, ножницы, а также предметы, выполненные в чёрных или белых тонах, рассказала специалист в области фэншуй, бацзы, астрологии и таро Елена Скуратова.

Астролог объясняет это тем, что в китайской культуре существует определённая символика, основанная на созвучии слов. Например, звучание слова «часы» напоминает слово «конец», а «зонт» ассоциируется с «рассеиванием» или «разрушением». Из фруктов нежелательно дарить груши, так как они символизируют разлуку или развод. Предметы чёрного и белого цветов также не рекомендуются в качестве подарка, поскольку они связаны с трауром и скорбью, уточняет эксперт.

«С точки зрения китайской астрологии Бацзы не рекомендуется дарить то, что может принести негативную энергию или нарушить баланс стихий. Неудачными считаются, например, фигурки, изображения, игрушки, подвески и кулоны в виде животных, которые конфликтуют с животным китайского зодиака именинника», — подчеркнула Скуратова в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, важно учитывать год рождения человека. К примеру, человеку, рождённому в год Змеи, не стоит дарить копилку в виде свиньи, так как эти животные представляют собой противоположные энергии Инь Огня и Инь Воды, что может привести к конфликту.

Острые предметы, такие как ножи и ножницы, несут в себе негативную энергию Ша, поэтому их тоже лучше избегать. Скуратова советует не дарить вещи, вызывающие неприятные эмоции, например, пустые кошельки или печальные картины. Наиболее благоприятным цветом для подарка, с точки зрения китайской астрологии, является красный и его оттенки. Он символизирует энергию Огня и радость, однако его следует дарить с осторожностью людям, рождённым под знаком «водяных» животных, таких как Крыса или Свинья.

Подарки из металла, белого или серого цвета не рекомендуются тем, кто родился в год «деревянных» животных, например, Тигра или Кролика, подытожила эксперт.