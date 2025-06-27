Россияне начали дарить бенто-торты и дубайский шоколад вместо цветов

Россияне активно выбирают бенто-торты и дубайский шоколад вместо традиционных букетов цветов в качестве подарков. Руководитель отдела Flowwow Вероника Перетягина поделилась статистикой об этом тренде.

По её словам, букет цветов остаётся популярным вариантом поздравления. Однако с ростом социальных сетей люди стали более вдумчиво относиться к выбору подарков. Важно не только поздравить, но и сделать так, чтобы презент запомнили. Десерты создают «вау-эффект».

«Бенто-торты и клубнику в шоколаде стали покупать в 1,5 раза чаще, а дубайский шоколад, выстреливший в прошлом году, остаётся в топах по продажам. Средний чек подобного подарка — 2000 рублей, но с учётом необычного оформления и персональных надписи или рисунка он способен конкурировать практически с любым роскошным букетом», — приводит комментарий эксперта «Газета.ru».

Бенто-торты становятся универсальными подарками на разные случаи. Часто их дарят не только на дни рождения, но и для романтических вечеров. В оформлении тортов заказчики просят разместить смешные надписи или фотографии.

Клубника в шоколаде также покоряет романтиков. В зависимости от упаковки, этот десерт может заменить как коробку конфет, так и цветы. Кондитеры создают впечатляющие букеты из клубники, особенно популярные на праздниках, таких как 8 Марта и День святого Валентина.