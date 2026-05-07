Минцифры: 7 и 8 мая в Москве не будет ограничений работы мобильного интернета

Обложка © Life.ru

В столице 7 и 8 мая не планируется вводить блокировку мобильного интернета, однако ситуация может измениться в случае прямых угроз. С таким разъяснением выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут быть введены оперативные ограничения», — предупредили в министерстве.

А вот 9 мая мобильный интернет в Москве временно перекроют. В Минцифры уточнили, что под ограничения попадут в том числе ресурсы из так называемого «белого списка», а также сервисы для обмена короткими текстовыми сообщениями.

Минцифры: Интернет, обмен СМС и «белый список» будут ограничены в Москве 9 Мая
Ранее Life.ru рассказывал, что с 5 по 9 мая в столице и Подмосковье могут временно ограничить мобильный интернет и СМС — это связано с подготовкой к празднованиям и проведением массовых мероприятий. В этот период вероятны кратковременные сбои в работе беспроводной передачи данных и в отправке текстовых сообщений.

