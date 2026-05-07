7 мая, 06:26

Минцифры: Интернет, обмен СМС и «белый список» будут ограничены в Москве 9 Мая

Обложка © Life.ru

В Москве на время празднования Дня Победы введут временные ограничения на мобильный интернет, доступ к «белым спискам» сайтов и сервисам обмена СМС — все эти меры направлены на усиление безопасности. Об этом сообщило Минцифры РФ.

«Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов — и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Министерстве также уточнили, что стационарный домашний интернет и точки доступа Wi-Fi продолжат функционировать в обычном режиме, никаких блокировок для них не предусмотрено.

Ограничения мобильного интернета затронут Москву и Подмосковье с 5 по 9 мая

Ранее москвичей снова предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом в ближайшие дни — подобные ограничения уже наблюдались во вторник утром. Операторы связывают меры с подготовкой к праздничным мероприятиям и подчёркивают, что причины не технические.

Владимир Озеров
