Москвичей вновь предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета

Жители Москвы снова стали получать уведомления от мобильных операторов о вероятных перебоях с интернетом в ближайшие дни. Напомним, ограничения наблюдались во вторник утром. Минцифры России заявило, что операторы заранее предупредят абонентов о повторных ограничениях.

Операторы объясняют меры подготовкой к праздничным мероприятиям и подчёркивают, что ограничения не связаны с техническими проблемами сетей. «Ростелеком» также подтвердил эту информацию, уточнив, что ограничения продлятся до 9 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области в период с 5 по 9 мая могут вводиться временные ограничения мобильного интернета и SMS на фоне подготовки и проведения праздничных мероприятий. В указанный период возможны перебои в работе мобильной передачи данных и текстовых сообщений.