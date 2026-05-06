Россияне на майских праздниках перешли на СМС из-за сбоев интернета

В России зафиксировали рост использования SMS-сообщений в период майских праздников на фоне ограничений мобильного интернета. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, комментируя изменения в поведении пользователей связи.

«Учитывая те ограничения, которые стали возникать в регионах и в Москве в обыкновенный период, и в том числе в майские праздники, конечно же», — сказал он.

По его словам, рост использования SMS был заметен ещё до майских праздников и составил порядка 25–30%. Дополнительно в период выходных и поездок за город к этому показателю прибавилось ещё 5–10%. Эксперт связал такую динамику с временными ограничениями мобильного интернета в Москве и ряде регионов, а также с сезонной активностью пользователей во время отдыха и поездок на природу.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области в период с 5 по 9 мая могут вводиться временные ограничения мобильного интернета и SMS на фоне подготовки и проведения праздничных мероприятий. В указанный период возможны перебои в работе мобильной передачи данных и текстовых сообщений.