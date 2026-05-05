В Петербурге допустили ограничение мобильного интернета 9 Мая

В Санкт-Петербурге могут ограничить работу мобильного интернета во время массовых мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщил заместитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

«Всё будет зависеть от складывающейся обстановки. Возможно, будут ограничения, возможно, их не будет… Будут ли ограничения интернета – пока неизвестно, но в период проведения мероприятий – скорее всего, да», — сказал Равин.

Основные праздничные события пройдут 9 Мая. В городе запланировано шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту, парад на Дворцовой площади и праздничный салют. Жителям и гостям Петербурга стоит заранее учитывать возможные перебои со связью в местах проведения мероприятий.