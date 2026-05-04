Акция «Бессмертный полк» пройдёт в Петербурге в очном формате

Шествие «Бессмертный полк» в очном формате согласовали в Санкт-Петербурге. Об этом 4 мая сообщил руководитель штаба петербургского отделения общероссийского движения Кирилл Смирнов в своих соцсетях.

По его словам, Роспотребнадзор подтвердил, что текущая эпидемиологическая обстановка в городе позволяет провести акцию очно. Также проведение шествия по Невскому проспекту согласовал комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал само шествие 9 мая 2026 года по Невскому проспекту — от площади Александра Невского до Дворцовой площади», — уточнил Смирнов.

Руководитель петербургского штаба «Бессмертного полка» добавил, что волонтёры, общественные организации и городские власти уже готовятся к проведению акции.

Кстати, шествие «Бессмертного полка» согласовали не только в Петербурге. Префектура Парижа одобрила проведение ежегодной акции 8 мая. Участники должны пройти к кладбищу Пер-Лашез и возложить цветы на могилы русских участников движения Сопротивления. Между тем «Бессмертный полк» уже прошёл в других странах. Акцию провели в Пусане при поддержке южнокорейской полиции. Также участники прошли по центру Вашингтона с портретами ветеранов. В Амстердаме шествие прошло на фоне провокаций со стороны украинцев, однако участники всё равно провели акцию.