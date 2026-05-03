В Пусане прошло шествие «Бессмертного полка» в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщило генконсульство России во втором по величине городе Южной Кореи. Участники прошли маршем по парку «АТЭС Нару» под музыку военных лет и песни Победы, неся портреты героев Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк» прошёл в Пусане при поддержке южнокорейской полиции. Видео © Telegram / Генеральное консульство России в Пусане

«Российские соотечественники, включая весь коллектив генерального консульства и сотрудников представительства морского регистра судоходства в Республике Корея, под музыку военных лет и песни Победы прошли по парку «АТЭС Нару» с портретами своих родственников — участников ВОВ», — говорится в сообщении.

Дипломаты также поблагодарили полицию Пусана за обеспечение безопасности. В прошлом году акция прошла в Пусане после шестилетнего перерыва.

Ранее префектура Парижа одобрила проведение ежегодной акции «Бессмертный полк» 8 мая. Участники шествия пройдут к кладбищу Пер-Лашез, где возложат цветы на могилы русских участников движения Сопротивления. Организаторы подчеркивают, что акция — гражданская, а не политическая инициатива.