«Особая честь»: Султан Малайзии привёз из Москвы российский лимузин Aurus Senat

Малайзийский султан Ибрагим вернулся из Москвы не только с впечатлениями от Парада Победы, но и с новым автомобилем. Монарх приобрёл лимузин российской марки Aurus Senat.

На своей странице в соцсетях король написал, что обладание этой машиной считает особой честью. По его словам, лимузин символизирует крепкую дружбу и тёплые отношения между Малайзией и РФ.

Передача ключей состоялась в столичном музее «Гараж особого назначения». В публикации также отмечается, что Aurus известен грамотным сочетанием современных технологий и строгих стандартов безопасности.

Aurus Senat — это российский представительский автомобиль класса люкс, созданный в рамках проекта «Кортеж» («русский Роллс-Ройс») и названный в честь Сенатской башни Кремля; гражданская версия президентского лимузина оснащается гибридной силовой установкой на базе 4.4-литрового V8 и электромотора суммарной мощностью 598 л.с., работает с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом, а в салоне сочетает премиальные материалы с высоким уровнем цифровых технологий и бронирования в специальных версиях.

Ранее султан Ибрагим во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным назвал Россию своим вторым домом. Он отметил, что каждая поездка в страну оставляет у него чувство особого отношения и исключительно тёплые впечатления. Отдельно султан поблагодарил российского лидера за приём в Москве. Он заявил, что всегда возвращается сюда с большим удовольствием.