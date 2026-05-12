Султан Малайзии Ибрагим получил лимузин Aurus Senat в подарок

Малайзийский султан Ибрагим получил российский лимузин Aurus Senat в подарок. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в горной стране, знакомый с ситуацией.

«Aurus Senat был подарком королю Малайзии», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что султан Ибрагим привёз из Москвы российский лимузин Aurus Senat. Монарх отметил, что считает владение таким автомобилем особой честью и символом дружественных отношений между Малайзией и Россией.

Aurus Senat — флагманский люксовый седан российского производства, разработанный в рамках проекта «Кортеж» и получивший имя в честь Сенатской башни Московского Кремля. Эта гражданская версия президентского лимузина приводится в движение гибридной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового двигателя V8 и электромотора. Суммарная отдача агрегатов достигает 598 лошадиных сил. Трансмиссия представлена 9-ступенчатой автоматической коробкой передач в сочетании с системой полного привода. Интерьер автомобиля сочетает премиальные отделочные материалы, передовые цифровые решения и возможность оснащения бронированием в спецверсиях.