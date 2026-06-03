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3 июня, 09:24

Из России с любовью: На ПМЭФ подготовили «согревающий подарок» для европейских партнёров

«Газпром» подготовил стопку «евродров» для европейских партнёров на ПМЭФ-2026

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Газпром» на собственном выставочном стенде в рамках Петербургского международного экономического форума разместил стопку «евродров», предназначенную для западных партнёров. Об этом с полей ПМЭФ-2026 сообщает корреспондент Life.ru.

Стенд «Газпрома» с «евродровами» на ПМЭФ-2026. Видео © Life.ru

На импровизированных поленьях присутствуют две надписи. Первая гласит: «Европолено для партнёров Export». На второй указано: «Дрова рублёвый евростандарт (для партнёров) from Gazprom with love».

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Организаторы ПМЭФ вновь сделали акцент на фирменной атрибутике — для гостей работает отдельный магазин SPIEF SHOP с одеждой, аксессуарами и сувенирами. Life.ru рассказывал, что в ассортименте представлены повседневные вещи в синем, белом, сером и чёрном цветах: футболки, худи и толстовки с лаконичным принтом SPIEF и графикой в духе айдентики форума. Имеются и менее габаритные позиции.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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