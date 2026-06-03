На ПМЭФ показали прототип бионического глаза, возвращающий зрение

Сеченовский Университет и компания «Моторика», специализирующаяся на медицинских технологиях и кибернетике, представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прототип инновационного имплантата для восстановления зрения. Это устройство, разработанное при поддержке программы «Приоритет-2030», предназначено для пациентов с повреждениями сетчатки.

Имплантат, имплантируемый под сетчатку, активируется светом через специальные очки и преобразует его в электрические сигналы, стимулирующие нервные клетки. Отличительными чертами разработки являются полная беспроводная работа и высокая точность стимуляции благодаря большому количеству тонких электродов. Этот проект является важным шагом к созданию отечественных бионических протезов сетчатки, объединяя компетенции в микроэлектронике, материаловедении и медицине. Планируется трёхлетняя разработка с последующими лабораторными и доклиническими испытаниями.

«В процессе разработки предстоит решить множество сложных научно-инженерных задач. Для нас этот проект — шаг к переводу лабораторной технологии в клинический продукт, аналогов которому нет в мире», — приводит пресс-служба университета слова Дмитрия Телышева, директора Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ.

На стенде Сеченовского Университета на ПМЭФ также были представлены другие передовые разработки, включая нейроинтерфейсы «мозг-компьютер», устройства для реабилитации нервов и роботизированные протезы.

Сегодня в Петербурге стартовал экономический форум, и уже на входе гостей ждал сюрприз. Встречать участников вышли два нарядных робота. Одна — миниатюрная балерина с брендовой сумочкой через плечо. Второй — её кавалер, облачённый в строгий деловой костюм.