Ликвидированы техногенные последствия после атаки дронов в Петербурге

В Санкт-Петербурге ликвидировали техногенные последствия утренней атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в мессенджере MAX.

По его словам, городские службы продолжают работать в координации с оперативным штабом. Также организовано межведомственное взаимодействие.

«Состояние четырёх пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь. Оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — написал Беглов.

Напомним, что Санкт-Петербург ранним утром пережил массированный налёт беспилотников, удары пришлись сразу по нескольким районам города. Силы противовоздушной обороны сбили 50 вражеских дронов. Атаке подверглись инфраструктурные объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. В правительстве Северной столицы подтвердили факт нападения. Среди населения есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь, но жертв удалось избежать. Известно, что дроны летели через Прибалтику. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ вынесла жёсткое предупреждение странам Балтии из-за предоставления воздушного пространства для украинских беспилотников, атакующих российские регионы.