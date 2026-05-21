На видео сняли перехват летящего на Петербург дрона ВСУ истребителем НАТО в Латвии
Появилось видео украинского дрона, залетевшего в воздушное пространство Латвии. На перехват вражеского объекта поднялись истребители НАТО. Кадры публикует SHOT. Предположительно, это была модель беспилотника FP-1.
Урозу беспилотной опасности объявили в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском и Резекненском краях прибалтийской страны. Заснять дрон удалось над Малтской волостью. Власти призвали население спуститься в подвалы, а школьников задержали в учебных заведениях, чтобы дети не вышли на открытое пространство. Киевский режим использует небо Прибалтики для атак по Санкт-Петербургу, где продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Напомним, сегодня — уже пятый день подряд — в Латвии объявляют воздушную тревогу из-за украинских дронов в небе. Беспилотник показался в воздушном пространстве прибалтийской страны, его успели снять на видео. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
