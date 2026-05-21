«Паника и хаос»: Залётные украинские беспилотники закошмарили Прибалтику, считают в Британии

Литва, Латвия и Эстония оказались охвачены «паникой, замешательством и хаосом», когда в их воздушное пространство начали залетать украинские беспилотники. Об этом в эфире своего канала заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

Он напомнил, что при этом эстонские власти продолжают всячески помогать Киеву, который даже не может внятно объяснить как дроны ВСУ попадают в Прибалтику. Латвия на фоне происходящего оказалась в политическом кризисе — чиновники грызутся из-за того, кто виноват в угрозе БПЛА, напомнил эксперт.

Меркурис добавил, что Прибалтика уже не раз призывала атаковать Калининград. Видимо, «залётные» дроны могут стать прекрасной причиной и провокацией для развязывания военного столкновения.