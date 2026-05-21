Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 10:04

«Паника и хаос»: Залётные украинские беспилотники закошмарили Прибалтику, считают в Британии

Аналитик Меркурис увидел «панику, замешательство и хаос» в Прибалтике из-за БПЛА

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Литва, Латвия и Эстония оказались охвачены «паникой, замешательством и хаосом», когда в их воздушное пространство начали залетать украинские беспилотники. Об этом в эфире своего канала заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

Он напомнил, что при этом эстонские власти продолжают всячески помогать Киеву, который даже не может внятно объяснить как дроны ВСУ попадают в Прибалтику. Латвия на фоне происходящего оказалась в политическом кризисе — чиновники грызутся из-за того, кто виноват в угрозе БПЛА, напомнил эксперт.

Меркурис добавил, что Прибалтика уже не раз призывала атаковать Калининград. Видимо, «залётные» дроны могут стать прекрасной причиной и провокацией для развязывания военного столкновения.

Туск: Инциденты с дронами ВСУ в Прибалтике усиливают риск войны в Европе
Туск: Инциденты с дронами ВСУ в Прибалтике усиливают риск войны в Европе

Напмним, с конца марта украинские беспилотники не раз оказывались в небе Латвии, Литвы и Эстонии. Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал Киев держать свои дроны подальше от территории республики. А в Литве руководству страны пришлось прятаться в бункере от очередного украинского беспилотника. В Вильнюсе жители пожаловалась на плохо организованную эвакуацию во время воздушной тревоги 20 мая. Мест в укрытиях хватило не всем, при этом горожан охватила паника, но никто из чиновников и экстренных служб не внёс ясности и не объяснил алгоритм действий при воздушной сирене.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Литва
  • Латвия
  • Эстония
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar