«Паника и хаос»: Залётные украинские беспилотники закошмарили Прибалтику, считают в Британии
Аналитик Меркурис увидел «панику, замешательство и хаос» в Прибалтике из-за БПЛА
Литва, Латвия и Эстония оказались охвачены «паникой, замешательством и хаосом», когда в их воздушное пространство начали залетать украинские беспилотники. Об этом в эфире своего канала заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.
Он напомнил, что при этом эстонские власти продолжают всячески помогать Киеву, который даже не может внятно объяснить как дроны ВСУ попадают в Прибалтику. Латвия на фоне происходящего оказалась в политическом кризисе — чиновники грызутся из-за того, кто виноват в угрозе БПЛА, напомнил эксперт.
Меркурис добавил, что Прибалтика уже не раз призывала атаковать Калининград. Видимо, «залётные» дроны могут стать прекрасной причиной и провокацией для развязывания военного столкновения.
Напмним, с конца марта украинские беспилотники не раз оказывались в небе Латвии, Литвы и Эстонии. Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал Киев держать свои дроны подальше от территории республики. А в Литве руководству страны пришлось прятаться в бункере от очередного украинского беспилотника. В Вильнюсе жители пожаловалась на плохо организованную эвакуацию во время воздушной тревоги 20 мая. Мест в укрытиях хватило не всем, при этом горожан охватила паника, но никто из чиновников и экстренных служб не внёс ясности и не объяснил алгоритм действий при воздушной сирене.
