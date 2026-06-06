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5 июня, 23:14

Расчёты ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Дежурными средствами противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, следовавших в направлении Москвы. В районе падения обломков задействованы специалисты аварийно-спасательных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в МАХ.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Собянин сообщил об 11 сбитых за день БПЛА на подлёте к Москве
Собянин сообщил об 11 сбитых за день БПЛА на подлёте к Москве

Ранее один человек погиб и ещё один получил ранения в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. В городе Шебекино беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. После удара машина полностью сгорела. Ещё одна атака произошла в селе Отрадное Белгородского округа. В результате детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины.

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Алена Пенчугина
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