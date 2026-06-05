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Регион
5 июня, 15:51

Собянин сообщил об 11 сбитых за день БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российские военные уничтожили ещё два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ в 18:44 мск.

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Всего 5 июня, по словам Собянина, на подлёте к Москве были сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Сергей Собянин заявил, что доля украинских беспилотников, которым удаётся прорваться сквозь оборону систем ПВО в столичном регионе, составляет 0,001%.

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Марина Фещенко
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