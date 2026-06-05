Собянин сообщил об 11 сбитых за день БПЛА на подлёте к Москве
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Российские военные уничтожили ещё два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ в 18:44 мск.
Всего 5 июня, по словам Собянина, на подлёте к Москве были сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Сергей Собянин заявил, что доля украинских беспилотников, которым удаётся прорваться сквозь оборону систем ПВО в столичном регионе, составляет 0,001%.
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