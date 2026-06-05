Лишь 0,001% украинских дронов прорывается к Москве, заявил Собянин

Доля дронов, прорвавшихся сквозь систему ПВО Москвы, не превышает 0,001%. Об этом на полях ПМЭФ-2026 в интервью РБК заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что городские службы оперативно ликвидируют последствия любых ЧП и оказывают адресную помощь пострадавшим.

Собянин выразил благодарность Минобороны и военнослужащим войск ПВО, отметив, что власти города делают всё возможное, чтобы их работа была ещё эффективнее.

«Будем бороться дальше. Я считаю, что у нас другого варианта нет. Просто повышать защищённость региона», — сказал мэр.