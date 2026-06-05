Расчёты ПВО сбили ещё один украинский дрон на подлёте к Москве

Системы российской противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Общее число беспилотников составляет три аппарата.

«Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что системы ПВО сбили 123 беспилотника Вооружённых сил Украины над десятью российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.