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Регион
5 июня, 04:39

Расчёты ПВО сбили ещё один украинский дрон на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Системы российской противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Общее число беспилотников составляет три аппарата.

«Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ночью над Калужской областью были уничтожены 6 украинских беспилотников
Ночью над Калужской областью были уничтожены 6 украинских беспилотников

Ранее стало известно, что системы ПВО сбили 123 беспилотника Вооружённых сил Украины над десятью российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.

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Тимур Хингеев
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