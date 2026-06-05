Системы ПВО сбили 123 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь

Расчёты противовоздушной обороны в период с 20:00 по 07:00 мск перехватили и уничтожили 123 украинских дрона над десятью российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов в регионе дежурными средствами ПВО за ночь. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные группы.