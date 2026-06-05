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Регион
5 июня, 04:33

Системы ПВО сбили 123 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны в период с 20:00 по 07:00 мск перехватили и уничтожили 123 украинских дрона над десятью российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.

Собянин сообщил об уничтожении второго дрона, летевшего на столицу
Собянин сообщил об уничтожении второго дрона, летевшего на столицу

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов в регионе дежурными средствами ПВО за ночь. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные группы.

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Тимур Хингеев
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