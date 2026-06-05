ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 03:14

Собянин сообщил об уничтожении второго дрона, летевшего на столицу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки ещё одного беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону столицы. Информация об инциденте оперативно поступила в мессенджере в «Максе».

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны своевременно среагировали на угрозу и ликвидировали дрон. Жертв и разрушений на земле нет.

Расчёты ПВО сбили украинский дрон, летевший на Москву
Расчёты ПВО сбили украинский дрон, летевший на Москву

Ранее Александр Хинштейн заявил, что 507 мирных жителей Курской области погибли в результате нападения ВСУ. По словам губернатора, 446 погибших находились в реестре жителей, которые утратили связь со своими близкими. Этот список в Курской области ведут с начала прошлого года.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar