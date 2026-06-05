Собянин сообщил об уничтожении второго дрона, летевшего на столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки ещё одного беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону столицы. Информация об инциденте оперативно поступила в мессенджере в «Максе».

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны своевременно среагировали на угрозу и ликвидировали дрон. Жертв и разрушений на земле нет.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что 507 мирных жителей Курской области погибли в результате нападения ВСУ. По словам губернатора, 446 погибших находились в реестре жителей, которые утратили связь со своими близкими. Этот список в Курской области ведут с начала прошлого года.