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Регион
5 июня, 02:46

Расчёты ПВО сбили украинский дрон, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, дрон уничтожили на подлёте к городу. Другие подробности о месте падения обломков и возможных последствиях он не привёл.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Новости СВО 5 июня: ВС РФ зачищают Комсомольское, наступают на Краснополье, ВСУ в капкане под Большой Рыбницей, ДНР почти вся наша
Новости СВО 5 июня: ВС РФ зачищают Комсомольское, наступают на Краснополье, ВСУ в капкане под Большой Рыбницей, ДНР почти вся наша

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО России отразили несколько атак украинских беспилотников на регионы страны. По данным Минобороны РФ, 4 июня с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА самолётного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

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Антон Голыбин
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