«Будем бороться дальше»: Собянин оценил работу ПВО Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность Министерству обороны и Вооружённым силам РФ за исключительно высокую результативность столичной ПВО при отражении атак беспилотников. Об этом он сообщил в беседе с РБК.

Собянин подчеркнул, что оборонное ведомство и армия действуют ответственно. Столичные власти, в свою очередь, предпринимают шаги для повышения эффективности борьбы с БПЛА.

«Будем бороться дальше», — добавил градоначальник.

По его словам, атаки не влияют на работу городских служб — они продолжают функционировать в штатном режиме, хотя во время налётов переходят на усиленный режим работы.

Кроме того, Собянин рассказал, что последствия любых чрезвычайных происшествий ликвидируются в максимально короткие сроки, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что доля украинских беспилотников, которым удаётся прорваться сквозь оборону систем ПВО в столичном регионе, составляет 0,001%. Он отметил, что эффективность их работы будет совершенствоваться и дальше.