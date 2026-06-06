Хинштейн назвал наиболее пострадавшие от атак ВСУ объекты культурного наследия

Наиболее серьёзные повреждения после атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) получили несколько объектов культурного наследия в приграничных районах Курской области. Об этом на полях ПМЭФ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

«Из наиболее пострадавших объектов я бы выделил Свято-Николаевский Белогорский монастырь, это наша святыня непосредственно на границе с Украиной, в селе Горналь. <…> Сильно пострадало здание краеведческого музея в Судже, практически полностью разрушен храм Иоанна Богослова в Малой Локне, Дворец для любимой в Кореневском районе», — рассказал Хинштейн.

По словам губернатора, сейчас невозможно дать точную оценку ущербу. Он пояснил, что специалисты не могут выехать на ряд территорий из-за сохраняющейся опасности. Кроме того, обстрелы продолжаются, поэтому масштабы разрушений могут меняться. Хинштейн напомнил, что ещё в декабре 2025 года докладывал президенту России Владимиру Путину о последствиях атак в приграничье. Тогда речь шла о повреждении или разрушении 79 объектов культурного наследия и семи храмов.

Ранее сообщалось, что более 700 жителей Курской области поступили в больницы после вторжения ВСУ в регион. Среди пострадавших есть люди как с лёгкими, так и с тяжёлыми ранениями. Для оказания помощи в регионе развернули многоуровневую систему медицинской поддержки. К работе подключились специалисты областных учреждений, федерального Минздрава, ФМБА и Центра медицины катастроф. Пациентов в тяжёлом состоянии при необходимости доставляют на лечение в Москву с помощью санитарной авиации.