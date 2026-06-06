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Регион
6 июня, 03:03

Губернатор Ленобласти сообщил об уничтожении 25 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале сообщил об отражении массированной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его данным, над регионом сбиты 25 БПЛА.

«Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.

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Утром 6 июня средства противовоздушной обороны сбили восьмой украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

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Виталий Приходько
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