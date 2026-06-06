Губернатор Ленобласти сообщил об уничтожении 25 беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале сообщил об отражении массированной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его данным, над регионом сбиты 25 БПЛА.

«Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.

Утром 6 июня средства противовоздушной обороны сбили восьмой украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Экстренные службы работают на месте падения обломков.