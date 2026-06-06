Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА ВСУ

В утренние часы 6 июня город Санкт-Петербург был подвергнут масштабной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Работают средства ПВО», — написал он в своём канале в МАХ.

В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба губернатор призвал жителей Петербурга оставаться в домах и не покидать их. Возможны перебои с мобильным интернетом. Об отмене воздушной опасности будет сообщено дополнительно.

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Чёрного морей.