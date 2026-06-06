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Регион
6 июня, 04:49

Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

В утренние часы 6 июня город Санкт-Петербург был подвергнут масштабной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Работают средства ПВО», — написал он в своём канале в МАХ.

В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба губернатор призвал жителей Петербурга оставаться в домах и не покидать их. Возможны перебои с мобильным интернетом. Об отмене воздушной опасности будет сообщено дополнительно.

Расчёты ПВО сбили 72 дрона ВСУ над Ленинградской областью
Расчёты ПВО сбили 72 дрона ВСУ над Ленинградской областью

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Алена Пенчугина
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