Мужчина погиб при налёте дронов ВСУ в Тверской области

В Тверской области за ночь уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Королёв.

По его словам, в Ржевском округе обломки одного из БПЛА упали на движущийся автомобиль. В результате погиб водитель — мужчина.

В Нелидовском округе фрагменты дрона частично повредили окна здания почты и двухэтажного жилого дома. Люди там не пострадали, ремонтные работы поручено начать немедленно.

В Жарковском округе обломок беспилотника упал на площадку возле жилого дома. Пострадавших нет, повреждённые окна должны восстановить в ближайшее время. На местах работают спецслужбы. Территории осмотрены на безопасность, родственникам погибшего пообещали оказать необходимую поддержку.