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6 июня, 06:54

Мужчина погиб при налёте дронов ВСУ в Тверской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тверской области за ночь уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Королёв.

По его словам, в Ржевском округе обломки одного из БПЛА упали на движущийся автомобиль. В результате погиб водитель — мужчина.

В Нелидовском округе фрагменты дрона частично повредили окна здания почты и двухэтажного жилого дома. Люди там не пострадали, ремонтные работы поручено начать немедленно.

В Жарковском округе обломок беспилотника упал на площадку возле жилого дома. Пострадавших нет, повреждённые окна должны восстановить в ближайшее время. На местах работают спецслужбы. Территории осмотрены на безопасность, родственникам погибшего пообещали оказать необходимую поддержку.

Уже 141 беспилотник сбит над Ленобластью, власти развернули оперативный штаб
Уже 141 беспилотник сбит над Ленобластью, власти развернули оперативный штаб

За прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 376 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. А утром 6 июня Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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