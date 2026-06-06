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Регион
6 июня, 05:13

Украинские дроны «Баба-яга» сбрасывают в ДНР замаскированные под сухпайки мины

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

ВСУ применяют на Добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства, которые внешне могут напоминать российские сухие пайки. Об этом рассказал военнослужащий соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Буша.

По его словам, такие предметы сбрасывают с тяжёлых беспилотников типа «Баба-яга». Расчёт делается на то, что коробка привлечёт внимание своим привычным видом.

«Бывает коробка, похожая на наш сухпаёк, с «Бабы-яги» кидают. Довольно большая коробка», — рассказал морпех РИА «Новости».

Буша отметил, что при внимательном осмотре в подобных предметах можно заметить провода и другие подозрительные элементы. Попытка вскрыть такую коробку может привести к детонации.

По словам военнослужащего, внутри маскированных устройств размещают 82-миллиметровую мину, а для придания формы и внешнего сходства используют пенопласт.

ВСУ сбросили с дрона мину у здания администрации в Запорожской области
ВСУ сбросили с дрона мину у здания администрации в Запорожской области

Также украинские военные применяют самодельные взрывные устройства, замаскированные под обычные комья грязи. Ловушки устанавливают на дорогах Добропольского направления в ДНР.

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Андрей Бражников
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