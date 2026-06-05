ВСУ сбросили с дрона мину у здания администрации в Запорожской области

Вблизи здания администрации Каменско-Днепровского муниципального округа был сброшен взрывоопасный предмет с украинского беспилотника. По предварительным данным, речь идёт о мине. Об инциденте ТАСС рассказали представители администрации округа.

«Беспилотник ВСУ совершил сброс неустановленного взрывоопасного предмета, предположительно, мины на улице в непосредственной близости от здания администрации округа», — сказал собеседник агентства.

Ранее территория Каменско-Днепровской центральной районной больницы в Запорожской области подверглась атаке украинского беспилотника типа «Баба-яга». Тяжёлый гексакоптер сбросил боевую нагрузку на территорию медицинского учреждения. В результате удара повреждения получили пищеблок больницы, а также стальной надземный газопровод.