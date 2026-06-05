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5 июня, 08:57

ВСУ атаковали больницу в Каменке-Днепровской дроном «Баба-яга»

Обложка © google/Глеб Крюков

Обложка © google/Глеб Крюков

ВСУ атаковали территорию Каменско-Днепровской центральной районной больницы в Запорожской области с помощью беспилотника «Баба-яга». Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

По данным администрации, украинские военные сбросили боевую нагрузку с тяжёлого гексакоптера по территории медучреждения. В результате удара повреждения получили пищеблок и стальной надземный газопровод.

В Севастополе пресекли три попытки атаки ВСУ
В Севастополе пресекли три попытки атаки ВСУ

Ранее трагедия произошла в Белгородской области. По данным оперативного штаба региона, в Краснояружском округе FPV-дрон ВСУ атаковал территорию предприятия в посёлке Отрадовский. Один мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда медиков. Ещё один человек был ранен.

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Николь Вербер
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