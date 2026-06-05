В Белгородской области FPV-дрон ударил по предприятию, погиб сотрудник

В Белгородской области произошла трагедия из-за атаки со стороны ВСУ. Как сообщили в оперативном штабе региона, в результате удара FPV-дрона один человек скончался, ещё один получил ранения.

Инцидент зафиксирован в Краснояружском округе, в посёлке Отрадовский. Беспилотник нанёс удар по территории местного предприятия. Находившийся там мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков.

На помощь пострадавшему оперативно пришли бойцы подразделения «БАРС-Белгород». Они обнаружили второго мужчину с осколочными ранениями головы и конечностей и доставили его в Краснояружскую центральную районную больницу.

После оказания первичной медицинской помощи врачи приняли решение транспортировать раненого в специализированное медучреждение. Пациента направят в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Трагедия произошла в Грайворонском округе в селе Козинка.